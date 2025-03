Romadailynews.it - Cina: esperto, sviluppo IA nazionale contribuisce a innovazioni globali

Leggi su Romadailynews.it

“Investendo ingenti risorse nella ricerca e nello, in particolare in settori come l’IA, l’energia rinnovabile e la manifattura avanzata, lanon solo sta promuovendo la crescita, ma sta anche favorendo l’innovazione a livello globale”, ha affermato un osservatore inter. Dai modelli IA ai robot umanoidi fino alle automobili intelligenti, laha continuato a compiere significativi progressi tecnologici. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5969805/5969805/2025-03-09/-ia--a-Agenzia Xinhua