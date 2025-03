Romadailynews.it - Cina: “due sessioni”, impegno a promozione apertura di standard elevato

Leggi su Romadailynews.it

Lasta intensificando gli sforzi per ampliare la suadi alto livello e rafforzare la sua attrattiva per gli investimenti esteri. Zheng Xin, di Xinhua, ha parlato con alcuni legislatori e consiglieri politici nazionali durante le “due” per raccogliere le loro opinioni sull’dellanel promuovere un’di. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5969809/5969809/2025-03-09/-due--a--di-Agenzia Xinhua