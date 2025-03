Romadailynews.it - Cina: discussioni su “AI Plus” aggiungono un’atmosfera futuristica agli incontri politici

Leggi su Romadailynews.it

L’iniziativa “AI” e’ diventata il centro dell’attenzione durante le sessioni annuali dell’assemblea legislativa nazionale e del massimo organo consultivo politico della, con numerosi legislatori e consiglieriche hanno condiviso le loro idee e proposte. Il rapporto sul lavoro del governo, presentato mercoledi’ durante la sessione del massimo organo legislativo, si e’ impegnato a promuovere ulteriormente l’iniziativa nel 2025, riconoscendo l’IA come essenziale per lo sviluppo di nuove forze produttive di qualita’. Ha anche delineato un piano per coltivare e ampliare le industrie emergenti e quelle del futuro, invitando le imprese innovative a fare da pioniere nelle innovazioni per la crescita economica della. Intraprendendo accesi dibattiti, i legislatori e i consiglierinazionali guardano a un futuro in cui “l’IA e’ applicata a tutto”, con l’intelligenza artificiale che si integra senza soluzione di continuita’ in ogni aspetto dello sviluppo industriale e della vita delle persone – dalla scrittura automatica, al diserbo automatizzato, ai robot assistenti per interventi chirurgici guidati dall’IA.