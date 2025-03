Romadailynews.it - Cina: deputato NPC chiede sviluppo guidato da innovazione per l’industria dell’auto

Feng Xingya (secondo da destra),della 14esima Assemblea nazionale del popolo (NPC), si informa in merito alla GOVY AirJet, la prima auto volante ad ala composita del Gruppo GAC, a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 24 febbraio 2025. Feng, presidente della casa automobilistica cinese GAC Group, lavora nel settore automobilistico da oltre 30 anni.Ha assistito allodelautomobilistica cinese. In qualita’ didell’NPC, Feng presta grande attenzione alle ricerche e indagini sul campo. In vista della terza sessione della 14esima NPC, Feng ha appena concluso un viaggio di ispezione in Turchia e ha condotto un’indagine sul mercato interno a Pechino. Secondo Feng, di fronte alla trasformazione delautomobilistica globale, l’deve essere la forza trainante.