Lanazione.it - Cimitero, un degrado senza fine: "Tanti disagi ma nessun intervento"

, une il Comitato "Noi in piazza" scrive al sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. "Perché le grondaie di rame rubate nell’estate 2024 non sono state sostituite né subito né a distanza di così tanto tempo?": è la prima domanda che il comitato "Noi in piazza" rivolge al sindaco in una lettera aperta sulper esternare iche vivono i frequentatori delda troppo tempo. "Ricordato l’attuale stato di estremoin cui versa il– scrive la presidente del comitato Maria Lombardo – chiediamo in primis chiarezza e certezza sui tempi reali di avvio lavori, e più in generale sulla ristrutturazione delpoiché gli atti dispongono determinati tempi e priorità mentre le dichiarazioni stampa ne definiscono altri. Chiediamo, inoltre, di conoscere se la manutenzione ordinaria delviene svolta con regolarità: viene evidenziata la predi borraccina, a terra da mesi, che costituisce un serio rischio di caduta per le persone che frequentano il".