Ciclista travolta e uccisa in piazza Durante assolto il camionista | Non poteva vedere la bici

Milano, 9 marzo 2025 –dall’accusa di omicidio stradale per non avere commesso il fatto. Per la Corte che ha pronunciato la sentenza, il conducente del mezzo pesante che in, zona Loreto, nel giugno del 2023 travolse e uccise Alfina D’Amato, 60 anni, non avrebbe avuto, nemmeno tecnicamente, la possibilità di vederla arrivare in sella alla suacletta. I periti, nominati dai giudici, hanno analizzato gli ultimi minuti prima dell’investimento, anche attraverso le telecamere che hanno ripreso solo la parte finale dello schianto, quando la povera Alfina, con la suabianca, era già incastrata sotto il mezzo. Il camion betoniera proveniva da via Predabissi e doveva svoltare a destra. L’uomo alla guida, un 57enne italiano, hanno ripreso le telecamere, è partito con il semaforo verde e correttamente ha messo la freccia ad indicare la svolta.