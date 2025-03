Sport.quotidiano.net - Ciclismo, successo in volata della Swinkels nella gara di Cinquale

(Massa), 9 marzo 2025 – Karlijnha conquistato su due compagne di fuga il Trofeo Oro in Euro. Una prova di squadra impeccabile per le ragazzeUAE, che oggi hanno dimostrato ancora una volta la loro forza e unità, reagendo con determinazione dopo la difficile giornata di ieri alle Strade Bianche. Lasi è svolta con partenza e arrivo adi Montignoso. Dopo cinque giri su un circuito pianeggiante, il percorso si è infiammato nei due giri finali, caratterizzati dalla salita de La Fortezza. Come previsto, è stata proprio questa salita a decidere la corsa. La UAE Team ADQ ha preso in mano le operazioni, imponendo un ritmo elevato e selezionando il gruppo di testa, dove sono rimaste Persico, Magnaldi, Wlodarczyk e. Sull'ultima ascesa è arrivato l'attacco decisivo, Wlodarczyk e Pieterse, che si sono avvantaggiate, collaborando per aumentare il distacco dal gruppo inseguitore.