Ciclismo Parigi-Nizza 2025 | Merlier trionfa in volata nella prima tappa terzo Dainese

Leggi su Sportface.it

Squillo di Timindella. Il belga della Soudal Quick-Step si conferma il velocista più in forma al momento piazza il suo quinto sigillo stagionale, più di chiunque altro (nel suo palmares delanche due vittorie all’Alula Tour e altrettante all’UAE Tour). Il campione d’Europa ha trovato il varco lateralmente sulla sinistrando in maniera netta davanti ad Arnaud Demare e Alberto. Rammaricato al traguardo il velocista padovano della Tudor, che negli ultimi metri ha trovato un buono spunto ma tardivo. In top ten anche l’altro azzurro Vincenzo Albanese, nono al traguardo.vestirà domani la maglia gialla di leader della generale, con classifica quasi identica a quella d’arrivo. Il suo vantaggio grazie agli abbuoni finali è di 4? su Demare e su Jonathan Narvaez, unico dei non piazzati insieme a Matteo Jorgenson tra le prime posizioni della classifica, anche per loro grazie agli abbuoni ottenuti al traguardo volante.