Ciclismo, a Federico Pozzetto la Gran Fondo Strade Bianche a Siena

, 9 marzo 2025 – Sul traguardo di Piazza del Campo adove 24 ore prima ha trionfato l’epico Tadej Pogacar, questa volta ad arrivare in solitaria con un allungo nel finale è stato, che si è aggiudicato così l’edizione 2025 della. Il cicloamatore della MG Kvis Olmo Promotech ha concluso la sua eccellente prestazione in 3h37’32” anticipando di dieci secondi Giovanni Loiscio, mentre terzo sul podio è risultato Patrick Facchini con un ritardo di circa un minuto. Tra le rappresentanti femminili si è imposta Giulia Bisso esponente del Team Piùsport nel tempo di 4 ore con posti d’onore per Laura Kramar Simenc della Santini Squadra Corse e per Maine Lenehan della Dan Morissey Pissei Cycling Team. Se questo è stato il risultato del percorso lungo, sul percorso medio ha vinto Paolo Totò tra gli uomini in 2 ore e 16 minuti davanti a Paolo Ciavatta e Vittorio Carrer, mentre la prima tra le donne è risultata Giulia Visaggi in 2h30’58” che ha preceduto Michela Santini e Alessia Bortoli.