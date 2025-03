Ilrestodelcarlino.it - Ciak, si gira il film Blue . Da Stefanenko a Siffredi. Sala del Mappamondo ancora sotto i riflettori

L’anticocustodito a Palazzo dei Priori ha l’aria di averne viste di tutti i colori, nella sua lunga storia. Chi l’ha realizzato forse non immaginava che sarebbe finito sul set di un, una possibilità che c’è stata per due volte nel giro di soli 10 giorni. Merito della fondazione MarcheCommission, guidata da Andrea Agostini, pochi giorni fa c’era in città una troupe con Natasha, per undiretto da una regista russa. Stavolta la produzione è italiana e polacca, ilsi intitola, la star è Rocco, sidi nuovo accanto ale poi in piazza, nei prossimi giorni a Porto San Giorgio e prima al Carnevale di Offida: "E’ merito degli investimenti che la Regione ha voluto fare nel settore del cinema, spiega Agostini, da quando guido la MarcheCommission ci sono state 29 produzioni che si sono organizzate perrenel nostro territorio, con 16 milioni di finanziamenti Fesr che sono stati investiti da parte della Regione.