Iltempo.it - Ci mancava l'8 marzo islamico: minacce a Valditara e Israele maledetta

Doveva essere il corteo per la Giornata internazionale della donna. Un momento di riflessione per riflessione sull'importanza della lotta per i diritti delle donne. Invece si è trasformato, a Roma ma anche in altre città italiane, in un momento per attaccare, il governo e inneggiare a regimi di stampo musulmano che di certo non sono famosi per tutelare i diritti delle donne. A Bergamo «Non una di meno» ha fatto saltare un incontro con i Pro Vita con tanto di kefiah al collo. Mentre a Pisa sempre una rappresentanza del collettivo transfemminista ha fatto un blitz nella sede di Leonardo esponendo uno striscione: «Fabbrica di morte». Chiaro il messaggio delle attiviste: «Siamo con le nostre sorelle in Palestina, in Kurdistan e nella Siria del Nord-Est che resistono ai tentativi fascisti di porre fine alla loro identità».