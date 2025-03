Chiusura Galleria Giovanni XXIII | orari e motivo

Leggi su Funweek.it

Nel fine settimana dell’8 e 9 marzo 2025, lasarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di lavori di potatura e sfalcio del verde. Il divieto di transito sarà in vigore dalle ore 7:00 di sabato 8 marzo fino alle 17:00 di domenica 9 marzo, interessando il tratto compreso tra via della Pineta Sacchetti e Corso di Francia, in direzione via Salaria.Cosa fare questo weekend a Roma? Iscriviti subito alla Newsletter di Funweek Roma L’intervento, necessario per garantire la manutenzione e la sicurezza dell’infrastruttura, avrà un impatto significativo sulla viabilità cittadina. Si raccomanda agli automobilisti che percorrono abitualmente questo asse stradale di prestare particolare attenzione e di pianificare con anticipo i propri spostamenti, utilizzando percorsi alternativi.