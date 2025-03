Calciomercato.it - Chiusura Dazn: la comunicazione che ha sorpreso i clienti

Leggi su Calciomercato.it

Altra novità legata all’emittente per una nuovasorpresiCanale cancellato ed eventuali rimborsi pronti per isui metodi di pagamento. Ancora novità legate a, questa volta in merito ad un accordo con Prime Video.Altra novità, chiude il canale di Amazon Prime (LaPresse) Calciomercato.itLadi Amazon era arrivata nei giorni scorsi e ora è arrivata anche l’ufficialità:non è più disponibile su Prime Video a partire dal 28 febbraio scorso. L’emittente di Seattle ha anche inviato unaai propri: “Se residuasse un periodo di abbonamento rispetto all’ultimo ciclo di fatturazione riceverai automaticamente un rimborso sul metodo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione”.Una partita al giorno del Mondiale per Club, in programma quest’estate dal 14 giugno al 13 luglio, sarà visibile in diretta tv in chiaro.