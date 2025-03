Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. L’allenatore Mobili sul match a casa dell’Osimana: "Oggi una vittoria avrebbe un grosso peso specifico»

In attesa degli scontri diretti del gran finale, il campionato di Eccellenza vive una 24ª giornata che può incidere parecchio in alto. Sia le leader Maceratese e K Sport, sia ilterzo, sono infatti impegnati in trasferta e proprio il gruppo diha la gara più ostica contro l’Osimana quinta con 8 punti in meno, 38 a 46. All’andata è terminata 3-0 (doppietta di Sbarbati e rete di Mongiello), batosta più netta subita dai giallorossi, pertanto attenzione alla voglia di rivalsa e inoltre il team di Labriola al "Diana" si trasforma: 25 punti e una sola sconfitta, assai diverso rispetto a quello esterno da play out (7 ko). Il maggiore pericolo si chiama Alessandroni, bomber che guida la classifica dei cannonieri con 12 reti e potrebbe realizzare l’impresa di vincerla per due campionati di fila.