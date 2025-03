Ilrestodelcarlino.it - "Chiediamo solo che il piano venga applicato"

"Nelle ultime settimane tutte le forze politiche si sono esercitate a dire la loro sulle presunte presenze turistiche tra il Nord delle Marche e la nostra città, San Benedetto, sulle scelte fatte per all’ex stadio Ballarin ed addirittura sul problema della stradina di zona Brancadoro. Le stesse forze politiche che però manifestano una certa timidezza nel perorare il progetto nondell’apertura di Via Lombroso, nel quartiere Marina di Sotto, ma di tutta l’opera strategica importante per il nuovo concetto di viabilità cittadina, in perfetta sintonia con le linee indicate nelUrbano della Mobilità Sostenibile". È l’avvocato Rosalia Colangelo a dirlo, in rappresentanza dei sottoscrittori delle 900 firme, partita in via Lombroso e allargata a tutta la città, protocollata in comune nel novembre 2024.