Chiara Ferragni ricavi a picco e perdite alle stelle | l’impero vacilla

Dopo il Pandorogate e l’inchiesta della procura di Milano,dista vivendo una crisi profonda, che potrebbe essere ‘certificata’ ddue assemblee della società Fenice, in programma lunedì 10 marzo, in cui i soci saranno chiamati a decidere su un aumento di capitale per risanare la situazione finanziaria e tentare un rilancio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ledi 10 milioni hanno azzerato il patrimonio e le idel 2024, circa 2 milioni di euro, sono stati sette volte inferiori a quelli del 2022, ultimo anno prima del caso del pandoro Balocco.(Getty Images).Fenice, crollo deinel 2024 e schizzano in alto leLa società Fenice è titolare dei marchi di. Come detto, nel 2024 ha avutodi ‘appena’ 2 milioni di euro.