Chiara Ferragni perdite milionarie e un patrimonio in crisi dopo il pandoro-gate | quali piani per il futuro?

La nota influencer sta vivendo un periodo di profonda: i conti non mentono e prevedono un calo dei ricavi disastrosi.ci sono affinchériesca a salvare il suo impero? Lunedì 10 marzo sarà una giornata cruciale pere il suo gruppo aziendale Fenice, con un'assemblea dei soci che si preannuncia infuocata.ile l'inchiesta della procura di Milano, ildella società è stato azzerato, i ricavi sono in picchiata e le prospettive per ilappaiono tutt'altro che rosee. Ora, la domanda che tutti si pongono è: l'imperoè destinato al collasso o può ancora risorgere dalle ceneri?, l'impero crolla: in bilico trae ricapitalizzazione I dati finanziari del gruppo sono disastrosi. Nel 2024 i ricavi si sono fermati a .