Velvetgossip.it - Chiara Ferragni fa causa a Fabrizio Corona: la verità dietro la querela

In un recente incontro durante la Milano Fashion Week,ha ufficialmente confermato di averto. L’imprenditrice e influencer, nota per il suo stile e le sue scelte imprenditoriali, si è trovata al centro di un tumulto mediatico che ha coinvolto la sua vita privata. Intervistata da un inviato del programma “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti su Rai3,ha dito: “Hoto”.le motivazioni dellaLaè stata presentata in risposta alle affermazioni diriguardo presunti flirt didurante il suo matrimonio con Fedez, il noto rapper e imprenditore. In particolare,ha insinuato cheavrebbe avuto una relazione con Achille Lauro, creando un forte scalpore mediatico.ha deciso di intraprendere azioni legali, ritenendo le affermazioni difalse e diffamatorie.