Chiara Ferragni e il patrimonio azzerato di Fenice Un socio può scaricarla | non piace più ai brand della moda è finita

Leggi su Open.online

I prossimi 12 mesi saranno decisivi per capire se le aziende diavranno ancora un futuro. Fonti vicine ai soci lo confermano al CorriereSera, che descrive il clima tesissimo con cui lunedì 10 marzo si aprirà l’assemblea dei soci di. L’esplosione dello scandalo del pandoro Balocco, e tutto quello che ne è seguito compresa l’inchiestaprocura di Milano, è stata devastante sui conti dell’impero dell’influencer. E ora i soci dovranno rimettere mani al portafoglio, scommettendo sul possibile rilancio nel prossimo anno. Qualcuno però, non sarebbe del tutto d’accordo e potrebbe impugnare il bilancio.I ricavi in picchiataI ricavi del 2024 sono stati di circa 2 milioni di euro. Crollati rispetto ai 14 del 2022, prima del pandoro-gate, ricorda il Corriere.