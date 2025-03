Cultweb.it - Chi era Hiroo Onoda, il soldato giapponese convinto che la Seconda Guerra Mondiale fosse ancora in corso?

Leggi su Cultweb.it

è stato un ufficiale dell’esercito imperialenoto per aver trasquasi tre decenni nascosto in una giungla delle Filippine,che lain. La sua storia, tra le più incredibili del XX secolo, testimonia l’incrollabile disciplina e il senso del dovere inculcati nei militari giapponesi dell’epoca.nacque il 19 marzo 1922 nella prefettura di Wakayama, in Giappone. Arruolatosi nell’esercito nel 1942, fu addestrato come ufficiale dell’intelligence militare e specializzato in guerriglia e sabotaggio. Nel dicembre 1944 venne inviato sull’isola filippina di Lubang con l’ordine di contrastare l’avanzata nemica e di non arrendersi mai, una direttiva che avrebbe seguito alla lettera.Quando nell’agosto del 1945 il Giappone si arrese, ponendo fine allae i suoi uomini non ricevettero alcuna comunicazione ufficiale.