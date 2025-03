Ilfattoquotidiano.it - Chi era Carmine Gallo, l’ex poliziotto morto ai domiciliari: dai sequestri al delitto Gucci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le indagini sulla ‘ndrangheta al Nord, sule idi persona.a 66 anni mentre era aiper le accuse nell’inchiesta sui dossier illegali di Equalize, aveva avuto un ruolo chiave in decine di indagini di rilievo nella storia giudiziaria italiana. Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, era entrato in polizia nel 1978 e per oltre trent’anni è stato in prima linea nelle operazioni più delicate in Italia e all’estero contro i clan calabresi, al punto da guadagnarsi la fama di “super”, in particolare per il suo ruolo nella risoluzione di dueeccellenti e nella ricostruzione degli affari delle ‘ndrine Papalia e Sergi.Si era occupato dei rapimenti di Cesare Casella, prelevato a Pavia nel 1988 e rilasciato il 30 gennaio 1990 dopo due anni di prigionia, e dell’imprenditrice Alessandra Sgarella, rapita nel dicembre 1997 in viale Caprilli a Milano e tenuta sequestrata in Calabria per nove mesi prima di essere liberata.