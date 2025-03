Ilrestodelcarlino.it - Chi è Pierdavide Carone, da Amici a Lucio Dalla fino al Premio della Critica al San Marino Song Contest 2025

Rimini, 8 febbraio, cantautore ed ex allievo di ‘’ di Maria De Filippi (dove vince ile si classifica al terzo posto) si aggiudica ilal San. L’artista 37enne, fresco vincitore del programma ‘Ora o mai più’ , ha ricevuto numerosi applausi al Teatro Nuovo di Dogana con il brano ‘Mi vuoi sposare?’: nella classifica generale del festival ha ottenuto l’11 posto su 20 artisti in gara. La giuria durante la serata ha scelto il rappresentante per Sanal prossimo ‘Eurovision’, il vincitore è Gabry Ponte con il brano “Tutta l'Italia”. L’intervista a Verissimo E’ diil brano con cui Scanu ha vinto Sanremo La collaborazione cone la lotta contro il tumore L’intervista a Verissimo Oggi pomeriggioha partecipato alla trasmissione tv Verissimo dove ha aperto il suo cuore alla conduttrice Silvia Toffanin, confidando ai telespettatori aneddoti molto intimisua vita.