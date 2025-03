Ilrestodelcarlino.it - Chi è Gabry Ponte, vincitore del San Marino Song Contest 2025: il dj che fa ballare tutto il mondo

Bologna, 8 marzo, all'anagrafe Gabriele, ha vinto il Sancon il brano “Tutta l’Italia”. Chi è? E’ un musicista, produttore e dj famoso inil. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica dance e hanno fattogenerazioni di giovani. Nato a Torino il 20 aprile 1973, ha 51 anni. Il successo planetario con gli Effeil 65 La sua carriera inizia negli anni Novanta e il successo arriva dopo aver fondato gli Eiffel 65. Infatti, con la band eurodance italiana ha spopolato inilgrazie al celebre brano Blue (Da Ba Dee): il gruppo ha venduto oltre dieci milioni di dischi. Ha fondato nel 2010 era dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Oltre a Zucchero, ha collaborato con altri grandi artisti di fama nazionale e internazionale come Zucchero, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Amii Stewart, Little Tony, Shaggy, Marracash ed Elisa.