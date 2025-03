Oasport.it - Chi è Emilia Mondinelli: prima qualificazione ad Are, in Coppa Europa ha già vinto

Qualcosa si muove in casa Italia? Lo vedremo. Si parla di slalom femminile e, al termine dellamanche dell’appuntamento didel Mondo ad Are (Svezia), Mikeala Shiffrin guida le fila della classifica con fare regale. 51.27 il crono della fuoriclasse americana, in una run-1 andata in scena sotto una fitta nevicata, precedendo di 43 centesimi al tedesca Lena Duerr, mentre non ci sarà la svedese Sara Hector (terza a 0.48) per una squalifica causata dalla lunghezza dei propri sci.Quattro le azzurre qualificate per la seconda manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti ed. A destare interesse è proprio quest’ultima, classe 2004 e allatra le migliori 30 indel Mondo.Di chi parliamo? Di un’atleta 20enne di talento, originaria di Alagna Valsesia e specialista delle prove tecniche.