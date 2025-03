Fanpage.it - Chi è Clotilde Conca Bonizzoni, fidanzata di Davide Lacerenza: “In Gintoneria ho visto solo scampi e champagne”

Leggi su Fanpage.it

Parla19enne di. "Non aveva bisogno di spacciare o di gestire escort per guadagnare, vendeva bottiglie da 3mila euro. Le ragazze ci sono in ogni locale di Milano"