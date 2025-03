Metropolitanmagazine.it - Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia che ha spopolato sul web

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il nome diè impazzato sul web, lanciato dacon la pubblicazione di un video diventato virale in pochissime ore.L’artista ed ilsaranno ospiti stasera di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove a partire dalle 20:00. A seguito della partecipazione dial 75esimo Festival di Sanremo con Chiamo Io Chiami Tu, classificatosi al 26esimo posto, la vincitrice di Amici 2020 ha pubblicato sui canali ufficiali un video del backstage del nuovo singolo. Nel contenuto dove l’artista è impegnata a passi di danza, si scorge in primo piano ilche detta i tempi asull’esecuzione, scandendo il ritmo a suon di “Tichitac- tac-tac”.Ildi: il video diventato viraleIn men che non si dica il video è diventato virale, condivenuto protagonista di svariati meme che hanno fatto il giro del web negli ultimi giorni.