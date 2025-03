Movieplayer.it - Che Tempo che Fa: tra gli ospiti del 9 marzo Achille Lauro, Sabrina Ferilli e Luciano Spalletti

Ancora una volta, Fabio Fazio promette un appuntamento imperdibile a Cheche fa, con un mix di informazione, spettacolo e intrattenimento insieme add'eccezione, come. Domenica 92025 torna l'attesissimo appuntamento con "CheChe Fa" di Fabio Fazio, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Anche questa settimana il talk show più seguito del weekend promette una serata ricca diillustri, grandi nomi dello spettacolo, della musica e della politica, oltre all'immancabile spazio dedicato all'attualità.: super puntata di "CheChe Fa" Tra glidella serata spicca Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, pronto a commentare gli ultimi sviluppi dello scenario politico italiano e internazionale.