Che strano, in Spagna non vale la tavanata che il mani davanti al corpo non è rigore

Che, innonlache ilalnon è.È stata una settimana interessante quella che ci siamo lasciati alle spalle. La settimana post Napoli-Inter dove abbiamo ascoltato dotte ricostruzioni con invenzioni di sana pianta del regolamento calcistico. Stupidario che si è reso necessario per provare a giustificare che arbitro e Var in Napoli-Inter avevano fatto bene a non fischiare ilper il nettissimo fallo didi Dumfries su tiro di Spinazzola.Ci siamo dovuti sorbire lagalattica che ilalnon èperché non aumenta il volume. Siamo al solido, liquido e gassoso. Inpar di capire che questa regola italiana non ha preso piede. Almeno se consideriamo quel che è accaduto oggi in Atletico Madrid-Getafe.