Che piaccia oppure no, il re non è nudo

L’ultima iniziativa di Putin ha preso forma ieri, e consiste nel mettere a ferro ignique, come dicevano nell’Urbe, l’ Ucraina. Oggi si dice sottomettere con il ferro e il fuoco, riferendosi alla strategia di guerra che prevele la rasa al suolo di quanto insiste sul suolo del paese nemico e di non fare prigionieri ma un massacro sia di militari che di civili. Mettendo da parte cinismo di maniera e negazione della realtà, entrambi frutto del rifiutarsi di ammettere la gravità di ciò che, un pò dappertutto, sta succedendo. Oramai a livello planetario, se non è di evidenza sfacciata, almeno per fatti concludenti, bisogna rassegnarsi, tutti e nessuno escluso, che I paesi che compongono il mosaico Mondo stanno già mettendo in pratica alcuni comportamenti che sono tipici di una economia di guerra.