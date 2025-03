Temporeale.info - Che mazzata per Ilary Blasi, un colpo duro da digerire

Leggi su Temporeale.info

Brutta battuta d’arresto per la conduttrice. La notizia è ormai confermata, non c’è niente da fare.è ormai da oltre un decennio un volto noto della televisione italiana, un personaggio che abbiamo visto a più riprese, sia come signora Totti (ormai ex moglie dell’ex capitano giallorosso), sia come inizialmente velina e . L'articolo Cheper, undaTemporeale Quotidiano.