Che bravo La telecamera scende proprio lì L' Eredità l' inquadratura che scatena il pubblico | Guarda

"Che bravo". La telecamera scende proprio lì. L'Eredità, l'inquadratura che scatena il pubblico

Una puntata ricca di sorprese quella de L'andata in onda domenica 9 marzo. Qui, nel programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ad arrivare al gioco finale è il concorrente Marco. Come di consueto, alla Ghigliottina il finalista di serata deve trovare la parola che accomuna i cinque indizi. Dopo aver superato il gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, Marco è riuscito a tenere il gioco in mano. Il valore della ghigliottina? Ben 200mila euro. Le coppie di parole e, dunque, i 5 indizi* per la parola della Ghigliottina di stasera sono: Libero – Libera, Scrittura – Privata, Giungla – Giardino, Maglia – Trama, Prendere – Volo. Ecco allota che dopo aver commesso 2 errori su 5, il montepremi si è ridotto a 50mila euro. Marco sceglie la parola "inglese" ma non è quella. La parola esatta è infatti "verticale".