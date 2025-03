Cgil | i diritti delle donne | Qui lavora il 652%

Ilrestodelcarlino.it - Cgil: i diritti delle donne: "Qui lavora il 65,2%"

al centro del dibattito diin occasione dell’8 marzo. "La ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei, è un’occasione per riflettere sulla realtà e rivendicare insieme itrici,pensionate e di tutte le– dice Maria Giorgini, segretaria generaleForlì-Cesena –che ancora mancano all’appello, mentre leimparano fin da piccole che esistono discriminazioni che condizioneranno le scelte". "In Italia – prosegue Giorgini – in un anno leguadagnano in media 7.200 euro in meno rispetto ai loro colleghi, a Forlì-Cesena la differenza aumenta superando gli 8.000 euro. Troppa precarietà rende lemaggiormente ricattabili. La nostra proposta? Partiamo dall’andare a votare per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza".