Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, spruzzano spray al peperoncino nel cinema multisala: due spettatori finiscono al pronto soccorso

(Milano) – Rischiano una denuncia per lesioni personali le due persone, ancora ignote, che hanno deciso di concludere la serata di sabato spruzzandoalalla fine dell’ultimo spettacolo al Move In: l’episodio ha avuto come teatro ilal confine tra Legnano eintorno alle 2.30 di domenica. Gli ignoti, senza alcun motivo plausibile, hanno spruzzato lourticante causando forti irritazioni e malesseri fra i presenti in quel momento all’interno dell’edificio. A pagare le conseguenze per gli effetti dellosono stati un uomo di 55 anni e una donna di 47, che sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano: i due sono stati condotti aldi Castellanza per le cure del caso. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per identificare i responsabili che dovranno rispondere di lesioni personali.