Secoloditalia.it - Cento anni di Yukio Mishima: volumi ed eventi per ricordare il genio del Sol Levante

Leggi su Secoloditalia.it

Il Giappone e gli innumerevoli aspetti della sua multiforme cultura esercitano, da tempo immemore, un fascino particolarmente coinvolgente sull’Occidente. Senza entrare nel dettaglio su come, a volte con profondità altre limitandosi a mode più o meno passeggere, il Solsia entrato a far parte della nostra vita di tutti i giorni, è sicuramente meritevole di un ricordo accurato colui che, pur senza riconoscimenti ufficiali (non ha mai vinto, pur essendo stato tre volte candidato, il Premio Nobel), è stato uno dei più grandi scrittori nipponici della storia. Parliamo di Kimitake Hiraoka, meglio noto come, di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita.Idalla nascita diIl suo, sottolineano in molti, è un caso letterario e sociale. Ma non solo: la sua parabola di vita (e di morte), la sua opera e i valori ed idee in essa mirabilmente trasfusi, infatti, costituiscono un unicum nella storia della letteratura mondiale.