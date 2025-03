Isaechia.it - C’è Posta per Te, Serena e Carlo stanno insieme di nascosto dalla madre di lui, l’uomo nega ma Maria De Filippi lo sbugiarda

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la penultima puntata di C’èper te, che ancora una volta ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti, risultando il programma più visto nella serata di sabato 8 marzo (QUI gli ascolti completi).Tra le tante storie che hanno animato la serata di ieri, c’è stata anche quella che ha visto protagonisti. A decidere di contattare il programma è stata, la quale voleva capire al compagnoche alla sua età non può avere paura della reazione dellaRosaria., infatti, ha raccontato che ladi lui non vedeva di buon occhio la loro relazione, in quanto lei era già stata se ha anche due figli. Nonostante le reticenze della, la coppia ha convissuto a casa della donna per circa un anno e mezzo, fino a quando in seguito ad una violenta litigata,ha cacciato di casa