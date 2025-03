Tvzap.it - “C’è posta per te”, Michele non perdona la madre Rosanna: le sue parole

News Tv. La puntata di C'è posta per Te andata in onda sabato, 8 marzo 2025, ha visto la partecipazione di Rosanna, che ha scritto al programma per tentare un riavvicinamento con il figlio Michele, il figlio che da anni rifiuta di riallacciare un rapporto con lei. Una vicenda straziante che ha diviso il pubblico e che ha visto la speranza di una madre infrangersi davanti alla freddezza del figlio. "C'è posta per te", la storia di Rosanna e Michele. Rosanna aveva 15 anni quando decise di scappare di casa con il padre di Michele. A 16 anni rimase incinta, ma a 17 anni si rese conto che quella era una relazione sbagliata.