C’è posta per te le pagelle | Maria non si arrende mai 10 il dolore di un figlio 5

La puntata dell’8 marzo di C’èper te è (purtroppo!) la penultima della stagione. Come sempre,De Filippi è impeccabile nel suo ruolo di conduttrice, e talvolta persino di psicologa mancata. Media, interviene, cerca di placare talvolta gli animi. Ma soprattutto emoziona. In studio, presenti Stash dei The Kolors e Michele Morrone come ospiti speciali. Le nostredella puntata dell’8 marzo 2025.La storia di Monica e Pia e il gesto emozionante di Michele Morrone. Voto 9La prima storia della puntata di sabato 8 marzo 2025 di C’èper te è stata un crescendo di emozioni. Una mamma che è diventata la “figlia della figlia” e che ha voluto chiederle scusa con una sorpresa: per averle mentito inizialmente sulla malattia del papà e per il passo indietro fatto successivamente, quando non è riuscita ad accettare che l’amore della sua vita si stava spegnendo contro il male.