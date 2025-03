Superguidatv.it - C’è Posta per te 2025, Serena e Carlo: lui nega tutto e chiude la busta, le parole di Maria a Serena | Video Witty Tv

A C’èper teha fatto discutere la storia di. Lei ha chiesto di inviare la missiva a lui e alla madre per confermare pubblicamente i suoi sentimenti e poter tornare con l’amatoe vivere la loro relazione alla luce del sole. Lui, invece, non ha colto l’occasione per dire la verità alla madre e ha iniziato are, perfino i messaggi scritti e letti daDe Filippi.si è sentito vittima di una trappola, a suo direl’ha manipolato. L’uomo ha chiuso la, vietato adi leggere oltre e se ne è andato. Rimaste sole,ha detto a: “Ho chiuso laperché era un’umiliazione per te. questo è ciò che dice di te pubblicamente, quindi direi che è ora che pensi a te.”Tv