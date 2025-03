Ilrestodelcarlino.it - ’Catomes Tôt goes to Lime Theatre’. La serata-evento sulla sala concerti

Tôtto: un incontro per ricordare un’esperienza reggiana, una meteora che però ha lasciato il segno per originalità e livello delle proposte. Domani sera alle 21, al Catomes Tôt, Roberto Meglioli – impresario e ideatore delTheatre – racconterà la storia della grandetemporanea ospitata all’interno di un padiglione dell’ente Fiere e del successo, seppur breve, che aveva riscosso nella nostra provincia. Insieme a lui, a ripercorrere le tappe delTheatre, ci saranno le giornaliste e i giornalisti Stella Bonfrisco, Serena Arbizzi, Mattia Mariani, Stefano Morselli e il critico musicale Alessandro Gandino. Saranno proposti anche dei contributi video.Theatre nasce nel 2016 del padiglione D delle Fiere di Mancasale. E diventa subito il teatro temporaneo più grande in Italia.