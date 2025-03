Dayitalianews.com - Catania, Palazzo della Cultura: aperta fino al 31 luglio la Mostra su Tolkien

Ha aperto i battenti ala grandededicata a John Ronald Reuel, creatorecelebre epopeaTerra di Mezzo che ha plasmato un nuovo immaginario per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.Uomo, Professore, Autore racconta il percorso umano, il lavoro accademico, la potenza narrativa e la forza poetica del celebre romanziere attraverso un viaggio, grazie al quale appassionati e pubblico comprenderanno quanto la sua straordinaria conoscenza del mondo antico siano alla base del suo processo creativo. Per i settant’anni dalla pubblicazione de Il Signore degli Anelli,ospiteràal 312025 l’iniziativa è promossa dal Ministerocon la collaborazione dell’Università di Oxford e realizzata da C.