Catania, morto il giovane precipitato da centro commerciale

E’il ragazzodalEtnapolis, a Belpasso,, ieri sera. Ildi 16 anni è caduto – o più probabilmente si è gettato – da un lucernario del parcheggio esterno, ubicato sul tetto dell’edificio, da un’altezza di circa 15 metri.Ieri sera, alle 19,45, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale disono intervenuti per il soccorso alalEtnapolis di Belpasso. Giunti sul posto, hanno trovato già il personale sanitario del Servizio 118 che si stava prendendo cura del ragazzo che poco dopo è stato trasportato presso il presidio Ospedaliero San Marco di.La squadra dei pompieri intervenuta, insieme al personale della sicurezza interna del, ha verificato che lo scenario venisse messo in sicurezza, mentre i Carabinieri intervenuti hanno sequestrato l’area per i necessari accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.