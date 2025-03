Dayitalianews.com - Catania, è morto il ragazzino di 16 anni caduto da un lucernario esterno del centro commerciale Etnapolis

Leggi su Dayitalianews.com

Il giovane nella caduta ha riportato lesioni interne gravissime e i tentativi di salvarlo dei medici sono stati vani.Tragedia a Belpasso (), dove undi sedicidopo essere precipitato da undelnel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, verso le 19,45. L’adolescente èpoco dopo all’ospedale San Marco, dove era giunto in condizioni gravissime.Le indagini: perché era sulSembra che il ragazzo era con altri coetanei alma, non è ancora chiaro perché si trovava suldel parcheggiodel polo. Il sedicenne èda un’altezza di circa 15 metri (come riferiscono i vigili del fuoco) riportando lesioni interne gravissime. i soccorsi sono stati immediati e, un’ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di