Catania cade dal tetto del centro commerciale | Simone D’Arrigo muore a 16 anni

Un volo di circa 15 metri dal lucernario di unè stato fatale per, un ragazzo di 16di Motta Sant’Anastasia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 marzo, mentre si trovava sul posto insieme ad alcuni amici. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.Non è ancora stato ricostruito con esattezza cosa sia accaduto sul lucernario del parcheggio delEtnapolis di Belpasso, in provincia di, né perché il giovane fosse sul. Quel che è certo è che, dopo la caduta da un’altezza considerevole, ha riportato lesioni interne gravissime. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco, ma purtroppo le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo: è deceduto poco dopo il ricovero.