Catania cade dal tetto del centro commerciale | morto 16enne

Un tragico incidente si è verificato a Belpasso, in provincia di, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un lucernario delEtnapolis nel pomeriggio di sabato 8 marzo. Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava all’interno delinsieme ad alcuni coetanei. Ancora da chiarire le circostanze che lo hanno portato sul lucernario del parcheggio esterno, da cui sarebbe precipitato per circa 15 metri. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo.