Ildifforme.it - Catania, 16enne muore precipitando dal lucernario di un centro commerciale

Leggi su Ildifforme.it

L'episodio è avvenuto alEtnapolis di Belpasso e la vittima sembra fosse in compagnia di alcuni amici. Sono in corso le indagini per risalire alle cause della drammatica vicendaL'articolodaldi unproviene da Il Difforme.