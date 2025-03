Lapresse.it - Catania, 15enne cade dal tetto di un centro commerciale: è in gravi condizioni

A Belpasso, comune della città metropolitana di, un ragazzino è caduto daldi un. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, oltre al 118, per i soccorsi. Il giovane di 15 anni è stato portato in ospedale in. La dinamica della caduta è al vaglio delle autorità competenti.