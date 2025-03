Castel di Tora | gita fuori porta sul Lago del Turano con la sagra del polentone

Leggi su Funweek.it

Alla ricerca di una fuga dalla frenesia cittadina? A poco più di un'ora da Roma,di, borgo medievale affacciato suldel, è la meta ideale per una, soprattutto nelle giornate di sole e primaverili.Immerso nella Riserva naturale dei Monti Navegna e Cervia,dioffre un panorama mozzafiato sul, con le sue acque cristalline che riflettono il cielo azzurro e le montagne circostanti. Il borgo, con le sue stradine in pietra, le case in stile medievale e la torre pentagonale, regala un'atmosfera suggestiva e rilassante.Ildelè il luogo perfetto per praticare attività all'aria aperta: passeggiate lungo le sponde, escursioni in mountain bike, canoa e pesca sportiva.