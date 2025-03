Ilnapolista.it - Casteels contro il ritorno di Courtois in nazionale: «Mancava solo che la Federcalcio gli stendesse il tappeto rosso»

Leggi su Ilnapolista.it

Con l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio, Thibautha dichiarato che tornerà in; aveva saltato i match con i fiamminghi da quando il ruolo da ct era stato preso da Domenico Tedesco. Ma non tutti hanno reagito bene alle decisioni del portiere del Real Madrid.Ildinellabelga,: «che lagliil»In particolare, il suo collega Koen, che lo ha sostituito finora nel Belgio, ha annunciato il ritiro dallabelga. Successivamente, ha dichiarato nel podcast MidMid:«A partire da oggi, non sono disponibile per la. Prima di tutto, mi sembra un po’ strano chepossa decidere dase vuole tornare o meno. E mi sembra strano che la Federazione cambi idea in questo modo e gli stenda ilaccogliendolo a braccia aperte, come se non fosse successo nulla.