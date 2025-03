Ilfattoquotidiano.it - Caso Diciotti, dopo gli attacchi del governo i penalisti si schierano con i magistrati: “Garantire l’autonomia della giurisdizione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli avvocatisial fianco dei, vittime deglidell’esplosione dell’ultimo. Due giorni fa, la Corte di Cassazione ha deciso che l’esecutivo deve risarcire uno dei migranti bloccati per dieci giorni – ormai sette anni fa – sulla nave. Molti esponenti di punta del– dalla premier Giorgia Meloni ai vice Matteo Salvini e Antonio Tajani – hanno attaccato la Suprema corte, provocando la controreplicaprima presidenteCassazione, Margherita Cassano. “e l’indipendenzafunzione giudiziaria vanno garantite, tutelate e difese non solo in quanto principi costituzionali ma anche nell’esercizio quotidiano” , si legge in una nota dell’Unione delle Camere Penali. “La critica e il dissenso rappresentano il fondamento di ogni confronto democratico, ma incontinenti aggressioni verbali che esulano del tutto dal merito tecnico delle decisioni giudiziarie, costituiscono una grave lesione all’immagine stessa”, prosegue la nota.