Casertana mister Zeoli Pavanel squalificato esalta i suoi dopo il pari contro il Benevento | Punto prezioso

Tempo di lettura: 2 minutiMichelesi presenta nella sala stampa del “Pinto”,il pareggioil. Il vice allenatore dellaparla al posto di Massimo. “Oggi – ha affermato – i ragazzi hanno fatto un buon lavoro in fase di non possesso: Kallon ed Egharevba si sono sacrificati tanto, andando a raddoppiare puntualmente sulle fasce. Abbiamo speso molto fisicamente, peccato però esser caduti in qualche disattenzione. Sono i dettagli che devono portarci ad uno step successivo. Col Cerignola e l’Avellino non ci è andata bene, oggi abbiamo rispettato l’avversario. Questa squadra, sull’aspetto mentale, va’ capita. Guardando la realtà, dobbiamo prendere i punti che ci servono. Loro hanno costruito dal basso, tattica che noi non ci aspettavamo. L’abbiamo corretta in corsa.